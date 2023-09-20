明年（113年）1月13日是第16任總統、副總統及第11屆立委選舉投票日，移民署南區事務大隊嘉義市服務站為了讓新住民朋友瞭解國內選舉制度及相關規定，特地結合嘉義市選舉委員會及嘉義市政府政風處舉辦新住民模擬投票及反賄選活動，促進新住民參與公共事務，凝聚反賄共識。

「一人賄選，眾人承擔」、「拒絕賣票，乾淨選舉」、「勇敢檢舉，絕對保密」、「作伙守護咱的未來」嘉義市政府政風處廉政志工團隊以自編臺語順口溜及「檢舉顧未來」手語歌舞，向新住民朋友宣導切勿將投票權作為換取利益的籌碼，遇有賄選行為時，請鼓起勇氣撥打檢舉專線0800-024-099轉4，才能真正達成選賢與能，共創廉潔社會的願景。

嘉義市選舉委員會表示，即日起至今年10月31日止，年滿18歲且取得身分證的新住民，若有興趣成為選務人員，可向戶籍地選舉委員會或公所洽詢。

另提醒投票日要記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單；同時也要留意，投票日凌晨零點開始不能拉票，以免違反規定受罰。

活動現場安排模擬投票，讓新住民提前感受投票的氛圍，大家都十分興奮能參與臺灣民主運作的過程。越南新住民紅青分享：「越南投票是帶戶口名簿及投票通知單，部分地區若因工作等因素無法親自去投票，可以委託家人代投票」。

來自印尼的SRI也說：「印尼和臺灣選舉投票的方式有些不同，臺灣是在選票上找出想投給的候選人並蓋戳印，印尼不蓋戳印，而是用戳洞的方式來表達選民的決定」。

嘉義市服務站主任黃艷薰說，維護選舉的公正性是反賄選的核心價值，選舉期間可能會有許多假訊息，務請新住民朋友主動查證，不製造、不轉傳、不隨意相信假訊息，大家共同守護臺灣民主。