周三泛歐Stoxx 600指數早盤升1.27點或0.28%，為457.79點，暫時結束連兩日的下跌。醫療保健股升1%。

LVMH集團的漲勢收窄，並且跌0.4%；此前Jefferies下調評級至「持有」。德意志銀行也下調目標價。投資人對於中國題材的奢侈品股的興趣開始下降。

Jefferies還下調了開雲集團(Kering)和法國時尚服飾商Moncler的評級兩家公司股價分別跌0.8%和0.9%。

投資人還關注聯準會的利率決議，預計將暫停升息。

英國八月消費者物價指數(CPI)意外下滑，投資人減少對英國央行加息的押注。受此影響，英國富時100指數上漲0.6%，英鎊匯率下跌。

培生集團（Pearson)下跌4.5%，此前該英國教育集團表示，已任命微軟高管Omar Abbosh為新的執行長，並於2024年初生效。

Just Eat Takeaway大漲6%，此前一名美國聯邦法官說，該公司和其它的食品快遞同業可以控告紐約市，因為該市一項對餐廳收費的規定存在問題。