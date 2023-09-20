中國人壽今日參與「運動健康趨勢高峰會」論壇，由李正偉資深副總以「人生GYM，成就第一步的躍進」為主題，強調「保戶及員工的健康是中壽最關心、也最重視的事，我們將持續促進保戶及員工的健康幸福人生」，分享中壽發揮壽險的核心專業，提供更多元化商品，協助民眾建立保障之外，更推動創新的「保健醫護」概念，透過與泛健康產業的跨域合作，將保險的價值向前擴大至健康促進，獲得與會貴賓及現場民眾的熱烈迴響。

李正偉表示，隨著高齡化社會以及後疫情時代，民眾的保險需求也不斷在改變，中壽從保戶的視角與需求出發，除了以多元保險商品提供保障、分散風險之外，積極推動「保健醫護」的創新理念，將保險的價值由事後補償延伸至事前預防、事中治療及事後照護。

李正偉指出，規律運動是維持健康的良方之一，中壽以「人生GYM」的概念，與World Gym、奇美醫療體系等泛健康產業跨域合作，將「保障建構」與「健康促進」思維與加值服務，整合融入至保戶的日常生活，如與World Gym合作規劃中壽日活動、與奇美醫療體系打造「全數位化保戶智慧健康旅程管理服務」等，助保戶擁抱健康樂活的幸福人生。

「員工是中壽的重要資產」中壽深知有健康的員工，才有健康的企業，因此，積極鼓勵員工規律運動，推動各項作為，形塑健康友善職場，自2022年開始與World Gym合作，為中壽同仁客製化健身系列「陪練」課程，於內部獲得極大迴響；連續兩年響應集團旗下中華開發文教基金會主辦的「CDF Walker健走競賽」，鼓勵員工超前「步」署，以團體組隊方式達成每日走萬步的目標，藉由共走提升身心健康的正能量。此外，定期提供員工健檢及心理諮詢等福利、員工餐廳提供營養均衡餐點，打造幸福企業，照顧員工身心健康，成為首選僱主。

中壽秉持「愛與關懷」的企業核心價值，持續推動健康促進，擴大保險保障、健康管理、醫療照護服務的廣度與深度，朝「最受推薦和信賴的壽險公司」的願景邁進。