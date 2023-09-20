進口蛋風波延燒，一名蛋商在中央畜產會推銷下採購上百箱原蛋欲做成蛋液，卻在使用不到一半後爆發風波，沒人敢用進口蛋，蛋商只得將剩下的蛋自行銷毀，損失慘重，感嘆「好無辜」。

蛋商說，他向政府合法申請，主要將原蛋加工做成蛋液，經政府推銷後採買進口蛋上百箱，做成液蛋出售。他強調，他們都是守法業者，使用的蛋都在效期內，卻在使用不到一半後遇到進口蛋風波，下游一聽到進口蛋就不敢用，蛋商沒辦法，只得將剩下的蛋盡數銷毀。

蛋商認為，進口蛋是沒問題的，在事件爆發前使用進口蛋，客人也對蛋沒有疑慮，「不好的蛋打出來就是壞的，跟產地無關」，卻因此次風波損失慘重，十分無奈，「損失應該也是自己吸收，現在就一團亂」。

但這名蛋商也不怪標示不清的廠商，他說，在採購進口蛋時中央有提醒標示問題，但他認為有些事是個人敏銳度的問題，「我是有注意到標示不能照一般程序走，大家也是第一次進口蛋，所以也沒有特別法規講要怎麼做，就是照舊步驟」，只希望風波盡速平息，讓蛋商能好好做生意。