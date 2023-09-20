桃園市長張善政昨宣布校園禁用液蛋，他今受訪時解釋，因液蛋有其特殊性，可以混合，比較難追蹤，像是桃園就查到進口蛋混合本土蛋的狀況，造成民眾惶惶不安，因此在學校營養午餐上先禁止使用，讓學生和家長放心，市府會持續努力追查。

桃園上周查出有業者涉嫌以液蛋「洗產地」，將進口蛋標示為本土蛋的狀況，市長張善政昨宣布校園全面禁用液蛋。

「老實說液蛋比較難追蹤！」張善政今下午參加民富社福館啟用典禮時進一步解釋，液蛋因為可以混合，比較難追蹤，像桃園就查到國外進口的蛋跟本土蛋混合成蛋液的狀況，造成民眾相當大的不安，因為液蛋的特殊性質，桃園先禁止液蛋入校園，相信在學校營養午餐禁用液蛋，可以讓家長更放心。

張善政也提到，液蛋追查需要花時間，桃園市政府各局處會繼續努力。

教育局長劉仲成在議會也提到，桃園全市有23家團膳業者，有3家曾使用液蛋，廠商都願意全力配合，全面改成用殼蛋烹煮，昨天也已到6家食材供應商及17家團膳廠商稽查蛋品來源、存放位置、保存期限、有無3章1Q等驗證標章，品項數量都符合契約相關規定，後續市府也會持續關注。

農業局長陳冠義也說，桃園每天生產28萬至30萬顆雞蛋，已積極協調廠商提供多一點在地雞蛋給桃園團膳業者，讓桃園學子吃到在地優質好雞蛋。