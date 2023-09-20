美國前總統川普前任特別助理兼橢圓形辦公室事務聯絡人莫莉‧麥可（Molly Michael）對聯邦調查人員供稱，川普任美國總統時，經常把白宮機密文檔當作廢紙塗寫，多次把待辦任務清單隨手寫在機密文件空白處。

據美國《ABC》19日報導，麥可表示，她不只一次拿到川普交辦的記事卡，後來發現這些記事卡都是高度敏感的機密文件。 麥可說，川普是在總統任內取得這些由下屬提供的機密檔案，檔案內容是川普與外國元首通話或其它國際事務。

聯邦調查局（FBI）在搜查川普海湖莊園時，這些記事卡就在海湖莊園，但沒有被探員帶走。在FBI執行行動時，麥可並不在場，但她隔天到海湖莊園整理辦公室時，在抽屜裡找到這些文檔，當天就交給FBI。

麥可稱，她在2022年就對川普對於國家檔案館回收機密檔案的回應方式越來越感到憂心，她也知道海湖莊園裡有好幾箱機密檔案。 川普去年得知FBI打算約談麥可後，曾經指示她，「對於箱子的事情，你應該當什麼都不知道。」

川普涉嫌卸任後從白宮擅自帶走機密檔案，目前正遭到危害國家安全等37項聯邦重罪起訴。川普發言人回應表示，《ABC》報告內容是「非法洩密」，而且斷章取義。