好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise），與第二任妻子妮可基嫚（Nicole Kidman）有過長達11年的婚姻，並且領養1男1女伊莎貝拉（Isabella）和康納（Connor），其中30歲養女伊莎貝拉與兩人鮮少往來，選擇在倫敦低調生活，日前罕見曬出自拍照的她，逆天顏值引發網友熱烈討論。

伊莎貝拉雖然有著「星二代」光環，不過行事風格卻相當低調，鮮少在公眾場合露面，社群網站上幾乎都是在展示自己的繪畫作品，幾乎未將私生活公諸於世，近日她罕見在instagram限時動態曬出自拍照，相較於之前臉頰圓潤的模樣，如今似乎瘦身有成，臉型消瘦成鵝蛋臉，臉上還多了鼻環吊飾，展露出強烈的自我風格；此外，過人的顏值也受到網友熱議。

伊莎貝拉有著「星二代」光環，不過行事風格相當低調。（圖／ bellakidmancruise IG ）

伊莎貝拉是一名藝術家兼服裝設計師，2015年與交往不到一年的男友結婚，兩人目前住在英國低調生活，小時候因為不滿雙親名氣過大，導致私生活受到影響，不僅婚禮低調籌備，由於擔憂遭到媒體打擾，甚至未邀請湯姆克魯斯和妮可基嫚參加。