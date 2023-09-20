萬華警方日前遭檢舉收受業者36萬，地方傳言四起。（本報資料照片）

本報日前報導艋舺公園周遭的流鶯亂象，站壁私娼當街拉客毫無忌憚，現在又傳出萬華警方遭到檢舉，有應召站業者「阿足」，每月透過綽號「大頭」的白手套，支付36萬的規費給警察，更有業者直指警察「選擇性辦案」，淪為打手偏坦特定業者，讓地方謠言四起，極不平靜。

據指出，警方日前收到檢舉信，內容指名萬華分局行政組、督察組、偵查隊及龍山派出所等4單位，收受在鑽石大樓經營應召站，綽號阿足的業者賄賂，還指名綽號大頭的男子是白手套，內容還點出數名警察的姓名。

由於當地確實有阿足、大頭2人，被點名的警察也都在萬華分局服務，北市警方獲報後，對相關檢舉進行調查，但以查無證據結案。

據了解，萬華分局為證明未與業者勾結，7月時曾申請搜索票，前往鑽石大樓查緝，逮捕10餘名業者、外籍應召女以及買春客，但大動作搜索反而又引發新的議論。

有知情者表示，鑽石大樓周遭的業者分成A、B兩大集團，警方此次查獲的是A集團，「但B集團從來沒被抓過」，近日就有流言傳出，指警方根本淪為打手，幫特定業者「剷除異己」，也讓A集團很不服氣。

有當地警官就直言，龍山所資深的警察幾乎已經調光，現在都是年輕的警察「主持大局」，不少人橫衝直撞沒有章法，陸續得罪許多人，辦案也存在很多爭議，萬華地區龍蛇混雜盤根錯節，現在謠言四起，除了私娼外，今年更陸續遭督察室及市刑大查獲4次大型賭場，短期內亂象難止。