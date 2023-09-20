新北市瑞芳區有一群民眾20日上午趁著天氣適合，相約到瑞芳區八分寮步道去踏青。孰料途中遇到疑似虎頭蜂攻擊，計有4名重傷、7名輕傷，新北市消防局派出20車、51人前往救援。

據了解，其中4人團中其中2人，下山途中生命徵象轉變為OHCA（無呼吸心跳），消防人員持續CPR並搬運下山，約1到1.5小時才會抵達救護車地點。另外，協助搬傷患的消防人員，有3位遭蜂螫，暫無大礙。