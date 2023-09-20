台灣腦中風發生率逐年增加，據統計，每4人中就有1人終其一生可能患病。對此，陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢表示，時序進入秋天，此時節也是中風的高峰期，並提供4招預防，包括多吃秋日蔬果、適度運動、記得保暖及監測血壓和血糖。其中他提到，秋天盛產的牛蒡、洋蔥、茄子等食物，都是能有效保護大腦和血管的食物，從而減少中風的可能性。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，秋天是天氣瞬變的季節，也是中風的高峰期，尤其台灣現今家家戶戶幾乎都有超過65歲的長輩，更值得特別注意。他並分享下列預防中風4招：

1、多吃秋日蔬果：多攝取富含維生素、礦物質和抗氧化劑的食物，如秋天盛產的牛蒡、洋蔥、茄子等，皆為能有效保護大腦和血管的食物，進而減少中風的可能性。

2、適度運動：能提升心血管彈性強度，且體重減輕同時也可降低心血管負荷，達到有效預防的目標。建議選擇適合自身的運動方式，每周進行數次，亦有助維持良好體態。

3、記得保暖：秋天氣溫變化大，室內、室外或是早晚溫差，甚至可差到10度。而這樣的天氣特性，容易導致腦血管收縮擴張劇烈，增加中風的風險。因此，建議可以採取洋蔥式穿搭，並根據體感溫度決定穿或脫衣服。

4、監測血壓、血糖：事實上，不只是秋天，一年四季都該注意。最好每天都監測血壓、血糖，一有異常狀況，務必盡快就醫檢查。