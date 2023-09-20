台中市水湳轉運中心使用優化工法，進度大幅超前，20日舉辦上梁典禮。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

台中市水湳轉運中心使用優化工法，進度大幅超前，20日舉辦上梁典禮。台中市政府交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心兼顧工程品質與進度，目前硬體結構即將完成，交通局將持續精進，預計2026年完工啟用，打造台中交通新地標。

葉昭甫指出，上梁儀式代表主要結構完成達到建設的里程碑，工程期間廠商使用多種優化工法，例如，以鋼承鈑鋪設樓板，節省鋼筋綁紮，環保又快速，又以可回收的地錨工法省去開挖區支撐，並大量使用鋼模及預組模板提高施工精準度等，讓工程進度得以大幅超前。

葉昭甫指出，水湳轉運中心在去年9月15日開工，規畫為一座地上4層、地下3層，供應公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築，其中地下層為立體停車場，地面層供市區公車使用，地上2、3層為國道客運月台、地上4層則為商業空間及辦公空間，日後將提供42席國道客運、12席市區公車月台，以及614席汽車、1253席機車、604席自行車停車空間。

葉昭甫表示，下一階段將進行內部結構及地下室裝修工程，距離完工又邁進一大步，水湳轉運中心將整合國道客運、公車客運、捷運、計程車及iBike共5種運具，提供旅客無縫轉乘接駁的轉運核心，力拚2026年完工。