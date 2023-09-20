民進黨今中常會，據轉述，民進黨祕書長許立明黨務報告時表示，民眾黨主席柯文哲很明顯地在切割新竹市長高虹安，最近行程也是趨於保守，盡量想要避免失言，除了後續要觀察，也要關注民眾黨是否將徵召其胞妹柯美蘭參選立委。

新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費案遭起訴，民眾黨中評會本周決議對其祭出暫停黨權。據轉述，許立明提醒黨內關注民眾黨是否將徵召柯美蘭參選新竹市立委。黨內人士解讀，民眾黨是否徵召柯美蘭參選新竹市立委，牽動著柯文哲「家天下」的意象。

此外，國民黨總統參選人侯友宜明返抵國門，據轉述，許立明則說，侯友宜這次訪美，凸顯對國際政策不了解，以及從過去到現在，對國際外交上面也沒有做充足準備。且在訪美期間，不管是接受外媒專訪也好，或提出相關論述上，其論述明顯抄襲總統蔡英文的「四個堅持」與副總統賴清德的「和平四大支柱」內容，其返國後是否將影響民調動態發展，仍有待觀察。

許立明說，侯友宜訪美期間聲量唯一比較大的就是「失言」，包括「羅斯福總統」、問墨西哥人是原住民還新北市民等，顯然失言、把玩笑當有趣的話語，反而聲量比較大，在論述其他議題的時候，並沒有引起國內很大迴響，凸顯出他是一個沒有國際觀的總統參選人。

另外對於鴻海創辦人郭台銘展開獨立參選總統連署，許立明表示，郭台銘的聲量非常高，民進黨將密切觀察他之後的聲勢，「我們保持密切關注」。

據轉述，許立明還表示，行政團隊辛苦了，議題攻防上如進口蛋、登革熱，週五會在立院專案報告，還有院長施政報告及總預算案，行政團隊盡所有力量澄清及說明，過去跟黨團及行政院在協同作戰都有攻防合作，未來會持續做這樣。