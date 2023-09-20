新北市五股觀音山區「達摩洞」宗教道場，驚傳男子砍傷7名道友事件。（蔡亞樺翻攝）

新北市五股觀音山「達摩洞」宗教道場，今（20）日上午一名梁姓男子疑似不滿平安餐分配不均友發生口角，砍傷在場的7名道友，蘆洲警分局案發後1小時逮捕到犯嫌，並通報新北市衛生局、社會局及區公所關懷慰問傷者，並致贈慰問金。

蘆洲警分局長林詮峰下午對外說明案情及跨局處應變處置作為，今天上午9時40分獲報，五股區凌雲路三段「達摩洞」發生傷害案件，到場初步瞭解為48歲梁嫌與現場道友因為平安餐分配發生爭執，梁嫌隨後持刀砍傷在場7名道友，騎車逃逸。

警方獲報後成立專案小組實施攔截圍捕，案發後1小時內，在案發處附近逮捕梁嫌到案，確認並非隨機犯案，全案依傷害罪嫌移送新北地檢偵辦。

警方向衛生局查詢，發現梁嫌為關懷訪視個案，8月底社工面訪時，梁嫌情緒平穩，並定期就醫；案發後梁嫌被逮，衛生局派員到蘆洲警分局評估梁嫌現況，安排後續就醫規劃。

至於傷者部分，林詮峰表示，社會局社福中心及區公所即時關懷慰問，安排聯繫緊急處置，並與衛生所持續關懷、提供相關協處服務，警方配合五股區公所、與衛生社會相關單位以及里辦公處、負責師父，共同研商該處安全維護問題及相關事宜，全力落實社會安全網。

五股區公所區長藍瑞珉表示，受傷7人送醫治療後，目前生命跡象穩定，區公所展開傷者關懷、致贈慰問金，明日將與警局、社會局、社福中心及衛生所等各單位召開協調會議，希望警方在到場設置固定巡邏點。

藍瑞珉說，該道場負責收容社會上較弱勢的民眾及身障者，收容約有10人，因此也會請社工師探詢其他收容民眾，是否願意轉置到養護機構，後續持續協助關懷，並不定期前往探視。