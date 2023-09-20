中秋節即將到來，不少人會與親朋好友相揪烤肉聚會，台北市士林區在地社團「Gangs of Tian Mu 天母幫」於9/16在大葉高島屋百貨前廣場舉行盛大的烤肉活動，邀請當地民眾攜帶眷屬、相揪朋友一起邊吃烤肉、邊賞月，身為「社區好鄰居」的永慶房屋積極參與烤肉活動，出借帳篷、擺設攤位，與在地里民們一起共度中秋佳節。

「Gangs of Tian Mu 天母幫」是2006年成立在台北市士林天母地區性的社團，經常在FACEBOOK上分享在地活動、商家優惠或義賣市集等資訊，每年中秋節還會規劃大型的烤肉活動，甚至幫忙準備烤肉食材、用具，邀請在地民眾、商家相聚烤肉、聯絡感情，每年都吸引超過500人參加，一起感受過節的快樂氣氛。

永慶房屋提供55頂帳篷，讓里民們有舒服的烤肉空間。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋今年響應「Gangs of Tian Mu 天母幫」的第九屆烤肉活動，贊助55頂帳篷，讓里民們有舒服的烤肉空間。永慶房屋也動員了全士林區的夥伴同仁，用心準備棉花糖、爆米花等小零食分享給現場民眾，更精心安排4個闖關活動，有撈金魚、套圈圈等有趣遊戲，讓民眾等待烤肉期間，到闖關攤位遊玩，民眾可向永慶房屋夥伴索取闖關集點卡，收集完成後，可兌換「月球小夜燈」、「永慶房屋色鉛筆」等多元好禮，讓民眾開心帶回家。

許多小朋友等待烤肉期間，來到永慶房屋撈金魚闖關攤位遊玩。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋士林區店經理黃彥榕開心分享，這次動員了全士林區同仁參與天母幫的烤肉大會，為了活絡氣氛，同仁們熱情規劃好玩的遊戲活動，尤其是套圈圈和撈金魚相當受到小朋友歡迎，不少家長都帶著孩子一起遊玩，永慶也準備相當多的點心與贈品，讓民眾吃的開心、玩得愉快，盡情享受美好的中秋氣氛，未來永慶房屋除了提供專業的房屋買賣服務，幫助每位客戶圓滿成家外，會持續深耕鄰里、社區，一起陪伴在地居民打造美好生活。