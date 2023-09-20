屏東林邊鄉仁和國小6旬工友廖瑞宏，在校服務28年，把半輩子都奉獻給學校的他，在全校師生心中是燈塔般的存在，只要他不在，大家就會覺得慌，比如學校深水馬達唯一壞掉的一次，就在他請婚假期間，而今白髮蒼蒼的他依舊辛勤地顧著「他的後花園」，且身旁還多了兒子幫忙，父子倆為校無私的奉獻，令人動容。

走進仁和國小，時常能看到廖瑞宏忙進忙出，每一聲「廖叔叔」都是一個請託，但卻從不見廖臉上有露出絲毫不耐煩，他總是井然有序、笑臉迎人地完成每件交辦事項，對外人來說，可能會覺得這就是工友該做的事，但在仁和全校師生心中，廖做的遠超於工友該做的，他是燈塔般的存在，地位更甚土地公。

從環境清潔、修剪花草、修理水電、跑腿買飯，到24小時「觀察」校園動靜，廖瑞宏無一不做，他笑說，自己剛好住在學校旁邊的大樓，站在陽台就能看到學校，所以只要有空，他就會走到陽台看看，若有老師或學生在課後有事需要進學校，他們會直接到大樓找他幫忙開門。

對全校師生來說，只要有廖瑞宏在，彷彿天塌下來也不怕，反之就擔心不已，有老師爆料笑稱，長年來學校的深水馬達只壞過一次，就在廖叔叔請婚假期間，全校都慌了，「仁和真的不能沒有廖叔叔」。

對於大家的抬愛，廖瑞宏謙虛道，他只是盡自己的本分，但也不諱言自己的「私心」，他說，他雖然不是仁和國小的畢業校友，但新校區的大門是他父親所設計，基於這點他有責任把學校顧好，接著他又笑道，「其實就是把學校當成自己的後花園顧，看著花園愈來愈好，心情也會跟著好」。

28年過去，白髮蒼蒼的廖瑞宏依舊堅守崗位，但不同的是，他身邊多了個得力助手，也就是他的兒子廖翊惟。廖翊惟現年20歲，目前就讀台東專科學校資管系二年級，畢業於仁和國小的他，從小學開始就幫著爸爸工作，自此之後的每個寒暑假或假日，都能在校內看見父子倆並肩作戰的身影。

廖翊惟貼心道，爸爸這份工作是勞力活，所以希望能幫忙分擔，他也能從中學習東西。對於兒子的體貼，廖瑞宏感動道，教會兒子做事認真負責，是他的驕傲。

校長廖淑珍說，廖瑞宏對學校的貢獻，不僅是工作上的認真，他的無私與兒子的互動，更是孩子甚至是老師學習的榜樣。