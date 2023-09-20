921為國家防災日，新竹縣政府特別舉辦3天的大規模震災救災動員演練暨災害防救演習，20日針對竹科護國群山特色，於聯穎光電舉辦毒性化學物質災害演習，動員80人及各式車輛30輛次參與演練，採「半預警、無腳本、不壓縮演習時序」以擬真的方式舉辦演習，考驗各單位臨場應變能力。
此次演練模擬大規模震災造成氣瓶、化學桶傾倒洩漏情境，由聯穎光電廠區人員展開廠區緊急應變演練，科學園區管理局、環境部北區環境事故專業技術小組新竹隊、聯電消防隊、新竹市消防局金山分隊等單位共同參演，甚至還有來自海外的搜救人員參與。
新竹縣消防局指出，毒性物質災害的處理跟一般的災害最大的不同，在於處理毒化物災害時每一個動作、決策都非常重要，「做得對比做得快更重要」，而洩漏的物質中可能含有對人體有害物質，因此竹縣一旦發生毒化物洩漏即發送「疏散避難警報」細胞廣播，讓民眾於事件發生時可於第一時間透過手機接收應變資訊，採取適當因應行動。
本次實兵演練採取「半預警、無腳本、不壓縮演習時序」方式辦理，在演習一開始以突發事件為主，並由臨近的新竹市消防局快速扺達現場，展現縣市合作精神。
內政部政務次長吳容輝也在觀摩演練後表示，國家因應大規模災害，在2018起逐年舉辦大型演練，今年比照美國無腳本演習模式，相較過往有固定腳本演練不同，預期會出現混亂情況，但必須在混亂中學習經驗，此次透過接近實務的演練，盼讓救災量能大大提升。
新竹縣副縣長陳見賢表示，新竹縣是科技重鎮，除了科學園區，還有台元園區、AI園區、生醫園區，因此毒災災害演練有其必要，以無腳本、半預警方式，希望透過演練讓大家更熟悉，會後也要共同檢討、更精進，遇到突發狀況該怎麼處理，多一分準備少一分災害，他也感謝大家熱烈參與，讓演練順利進行。
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