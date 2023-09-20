新竹縣政府於竹科聯穎光電舉辦大規模震災救災動員演練暨災害防救演習。（邱立雅攝）

921為國家防災日，新竹縣政府特別舉辦3天的大規模震災救災動員演練暨災害防救演習，20日針對竹科護國群山特色，於聯穎光電舉辦毒性化學物質災害演習，動員80人及各式車輛30輛次參與演練，採「半預警、無腳本、不壓縮演習時序」以擬真的方式舉辦演習，考驗各單位臨場應變能力。

此次演練模擬大規模震災造成氣瓶、化學桶傾倒洩漏情境，由聯穎光電廠區人員展開廠區緊急應變演練，科學園區管理局、環境部北區環境事故專業技術小組新竹隊、聯電消防隊、新竹市消防局金山分隊等單位共同參演，甚至還有來自海外的搜救人員參與。

新竹縣消防局指出，毒性物質災害的處理跟一般的災害最大的不同，在於處理毒化物災害時每一個動作、決策都非常重要，「做得對比做得快更重要」，而洩漏的物質中可能含有對人體有害物質，因此竹縣一旦發生毒化物洩漏即發送「疏散避難警報」細胞廣播，讓民眾於事件發生時可於第一時間透過手機接收應變資訊，採取適當因應行動。

本次實兵演練採取「半預警、無腳本、不壓縮演習時序」方式辦理，在演習一開始以突發事件為主，並由臨近的新竹市消防局快速扺達現場，展現縣市合作精神。

內政部政務次長吳容輝也在觀摩演練後表示，國家因應大規模災害，在2018起逐年舉辦大型演練，今年比照美國無腳本演習模式，相較過往有固定腳本演練不同，預期會出現混亂情況，但必須在混亂中學習經驗，此次透過接近實務的演練，盼讓救災量能大大提升。

新竹縣副縣長陳見賢表示，新竹縣是科技重鎮，除了科學園區，還有台元園區、AI園區、生醫園區，因此毒災災害演練有其必要，以無腳本、半預警方式，希望透過演練讓大家更熟悉，會後也要共同檢討、更精進，遇到突發狀況該怎麼處理，多一分準備少一分災害，他也感謝大家熱烈參與，讓演練順利進行。