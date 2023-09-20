中秋節即將到來，農業局20日偕攤商業者力推選購冷鏈畜產品。（張毓翎攝）

台南市政府近年鼓勵傳統市場肉攤申請補助，以裝設冷鏈設備，提升肉品安全，中秋節即將到來，許多家庭都會聚在一起烤肉，農業局20日偕攤商業者力推選購冷鏈畜產品，方瑞和家族在西港賣豬肉50年，他說，3年前加裝溫控設備，讓豬肉維持粉嫩色澤，此外還增加行動支付服務，吸引不少年輕朋友來採購。

早期民眾習慣到傳統市場買溫體肉，隨著超市、量販店之興起，消費者開始注重肉品販售環境的衛生。台灣的高溫多溼氣候，讓肉品在室外曝露時間過久，容易孳生細菌，進而引發食安疑慮，若能透過現代化的冷鏈運輸及冷藏設備，不僅能保持肉品新鮮度，也能降低生菌數產生，維持肉品品質及衛生安全。

位於西港後營普護宮左前方的「和記肉舖子」，現由第二代方瑞和、第三代方秉濬一同經營；方瑞和說，接手父親的肉攤後，為了增加經營規模和提升品質，3年前有機會在政府補助下，建置冷鏈櫃和肉品分切室，總工程費130萬元，政府補貼30萬元，其餘100萬元都得自己掏腰包支付，不過成效極佳，同時也獲不少顧客的認同。

市府農業局畜產科長徐幸君說，方瑞和的肉攤加裝溫控設備後，可以讓消費者購買時更加安心；有鑑於使用行動支付付款的人增加，店家也順應潮流提供行動支付服務，頗受年輕朋友歡迎。

徐幸君提供，今年豬肉溫控設備補助申請雖已告一段落，不過明年農業部仍會持續推動這項計畫；目前開放牛、羊肉溫控設備補助，供相關業者申請，期限至10月16日截止，提醒如有意願申請的店家或肉攤可向中央畜產會提出申請。