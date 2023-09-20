國泰飯店觀光事業目前擁有7處飯店據點，包括都會型飯店「COZZI和逸」台北民生、台北忠孝、台南西門、高雄中山及「COZZI Blu」和逸桃園館，精品酒店「MADISON慕軒」及委託萬豪國際集團經營的「台北國泰萬怡酒店」，客房總數達1231間。

國泰飯店觀光事業「AMAZZING CLUB滿意客計畫」成立至今會員數已達35萬，發行點數量逾1億，今年初以「點數生態圈」出發跨足飯店，藉由跨界的點數互通合作，希望賦予會員更多會員獎勵，期望未來能全包辦會員的生活消費，提供嶄新的lifestyle體驗。

展望下半年，「AMAZZING CLUB滿意客計畫」攜手多家夥伴，會員若入住和逸、慕軒飯店，即享3天內自由體驗World Gym至配合場館使用館內設施，透過指定連結加入AMAZZING CLUB會員，還可獲得1個月World Gym免費體驗。

交通服務面部分，國泰飯店觀光事業則攜手Uber，提供AMAZZING CLUB會員透過點數兌換8折乘車優惠。為拓展會員點數生態圈，未來「AMAZZING CLUB滿意客計畫」將與豪華露營場域蟬說、身心靈瑜珈課程等業者異業合作，給予會員點數新價值。

除了放大點數價值外，國泰飯店觀光事業此次亦與桃園市政府社會局共同關懷公益團體，包括新住民弱勢家戶、優食計畫合作的社區關懷據點、小衛星弱勢兒少關懷據點，邀請會員響應公益捐點數做善事。