屏縣衛生局持續追查進口蛋流向。(屏縣府提供)

巴西進口蛋風波已成食安危機，多名國民黨屏東縣議員表示，農業部長陳吉仲雖已辭職，但問題蛋的銷毀與流向追查依然是棘手問題，在接近中秋前夕竟迎來「蛋怨人長久」，呼籲屏東縣政府衛生局必須擴大稽查範圍，並提出具體食品安全建議，守護屏東縣民食品安全。

其中要參選屏東第一選區立委的參選人黃明賢表示，進口蛋食安風暴演變至今，不僅造成大量問題雞蛋待銷毀、浪費公帑，農業部與陳吉仲於危機處理時荒腔走板的言論與行動，更是傷害全台消費者對雞蛋食用品質的信心，而近期公布的各縣市進口蛋品倉儲數量，光屏東縣待銷毀的過期蛋就有2315萬顆，是全台所有縣市之冠。

屏東縣議員李世淦憂心，若無法有效分隔管理，造成問題蛋流入市面或是再製後銷往全台，將對全國民眾健康造成無法評估的傷害。

儘管屏縣衛生局已啟動調查市售雞蛋是否全數符合食安標準，但屏縣議員蘇資婷認為縣府更應該擴大稽查範圍至食品加工廠與縣內團膳業者，才能有效防止問題蛋外流破口；眾人呼籲，縣府應要求縣內團膳業者立即暫停使用液態蛋，須一律採用國產蛋，若發現任何登錄不實情事，應加重處罰。

另建議縣府應設立通報專線，若縣內民眾發現家中成員有疑似食用問題雞蛋後不適徵狀，即可撥打專線通報，請衛生局與相關人員立刻展開調查，全面確保民眾健康。

屏縣衛生局表示，依據農業部提供縣內進口蛋品倉儲地、洗選場及加工廠名單，截至20日已全面完成清查，市售端也稽查45家業者，超過226件生鮮雞蛋，並未發現進口蛋及相關缺失。由於相關銷售資料由中央畜產會統一管理，衛生局已函請農業部提供相關出貨資料，以供核對數量及追查蛋品流向。

同時，衛生局也會同教育處調查縣內各級學校營養午餐使用雞蛋情形，結果全數使用國產蛋。教育處表示，屏東縣學校午餐食材均列入採購契約書規範，並於招標時載明CAS產品檢驗報告或藥物殘留檢驗合格證明，違規可終止契約，且考量安全衛生，廠商供貨蛋品並無液態蛋，請家長放心。