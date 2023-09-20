凱基投顧最新研究報告指出，整體製造業與半導體產業超過1年半以上的庫存調整後，樂觀預期手機、PC、消費性電子等供應鏈於今年底之前迎來庫存回補潮，但仍要注意終端需求的復甦強度待觀察。截至8月份為止，整體製造業採購經理人指數當中的新訂單相對庫存的比例，已連續3個月站穩1.0以上，意味庫存已順利消化且終端需求也同步好轉，這亦可預告接下來整體製造業將有機會於年底前迎來庫存回補周期。

此外，截至今年第2季為止，半導體產業當中的手機晶片庫存已連續2個季度下滑，驅動IC相關晶片的庫存亦已降到正常水準之下，這將成為智慧型手機、PC、消費性電子等次族群有機會在下半年迎來庫存回補的重要指標；但凱基投顧同時也提醒投資人，智慧型手機、PC、消費性電子等次族群後續的實質終端需求表現，將牽動本波庫存回補的強度與長度。

凱基投顧觀察到，AI相關供應鏈短期股價缺乏催化劑導致資金流出後，多餘資金找尋歸宿，外資法人與投信於近期也跟進布局手機與消費性電子相關類股，建議投資人可依循評價面偏低(目前評價低於過去5年平均水準)與基本面觸底、(2024年獲利將較2023年增長)的兩大投資主軸，篩選短線操作投資標的。