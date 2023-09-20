日本偶像經紀公司傑尼斯事務所近期身陷創辦人強尼喜多川的性醜聞事件中，即便在本月7日時，由前任社長藤島茱莉景子及接棒者東山紀之一同召開記者會，向社會大眾致歉及宣布公司未來的方向等，相關風波仍持續延燒。此外，更有日媒爆出前任社長如今在夏威夷快樂度假中。

傑尼斯事務所7日召開記者會，會上除了認了傑尼斯創辦人強尼喜多川的性侵事實、向社會大眾致歉外，也一併表示會完善受害者的補償措施、強化公司內部制度預防相關事件發生、前任社長藤島茱莉景子引咎辭職並由東山紀之接任等事情。此外，藤島茱莉景子還在記者會上落淚，並以哽咽的聲音發言，看似因強尼的事件而背負著極大的壓力。

未料，據日媒《週刊文春》報導，藤島茱莉景子於記者會後，便飛往夏威夷的檀香山度假、血拚。此外，綜合日媒報導，由於強尼喜多川的「作案地點」不僅在日本，還包括夏威夷在內。對此，「傑尼斯受害者協會（ジャニーズ生加害問題当事者の会）」也考慮在美國提出訴訟，而網友們也對藤島茱莉景子跑到夏威夷度假的舉動感到不滿，紛紛留言抨擊。

事實上，《週刊文春》也揭露了藤島茱莉景子雖然辭去社長職務，但仍繼續擔任「代表董事」的原因，據某位日本國稅局的人士透露，「藤島茱莉景子繼續擔任代表董事的職務無非是為了『逃稅』。」指出企業繼承稅以及遺產稅的稅額有差，因此若是藤島辭去代表董事的職務，或將失去企業繼承稅的優待，而須補繳高昂的遺產稅及附加利息。而此種逃稅舉動也讓官員痛批「這是一個取笑受害者以及粉絲的故事。」

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