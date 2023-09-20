行政院日前核定明年元旦起月薪調升至2萬7470元、時薪183元，是蔡政府任內第八次調漲，行政院長陳建仁指示儘速擬定《最低工資法》草案。據悉，行政院會擬於明日通過該法案，裡頭將「10＋1」多元指標入法，消費者物價指數（CPI）年增率列為應參採指標，其餘列為得參採指標；適用範圍以勞基法對象為主。

主責勞動、社福相關政策的政委林萬億日前指出，勞動部已完成《最低工資法》籌備工作。最具爭議的最低工資適用範圍，當前共識是比照勞基法適用對象，也參酌國外經驗將多項指標入法，不讓審議被特定加權或公式綁死。

根據勞動部規畫，未來《最低工資法》草案，會將「消費者物價指數（CPI）年增率」列為應參採指標。

另外，還有列出10項得參採指標，包括勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率、生產者物價指數、各項產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、最低生活費。

勞動部次長陳明仁補充，未來最低工資法草案將納入重要機制，設立由專家、學者、經濟、勞動部門人員組成的研究小組，屆時小組成員會參考相關指標，提供重要影響報告跟研究內容，供未來基本工資審議時參考。