台灣館開幕記者會及產業論壇。 圖/台中市政府提供

「2023 EMO漢諾威工具機展」9月18日至22日在德國盛大開幕，由經濟部國貿局主辦、外貿協會執行的台灣館開幕記者會與台灣之夜國際交流晚宴，今年由經發局長張峯源代表台中市府出席，張並代表盧市長向漢諾威市長Thomas Hermann致意，表達未來城市間可互相交流，同時向駐德大使謝志偉協助台中企業參展表達感謝。

經發局說明，此次漢諾威工具機展，台中業者共計107家參與，市府為協助業者擴大商機，促進產業交流合作，同時展現台中生產技術製造在世界的重要性，張峯源赴德國參與台灣館開幕記者會，並擔任工具機產業論壇與談人，現場向多國媒體行銷宣傳台中工具機產業發展，鞏固產業國際供應鏈關鍵地位。

張峯源表示，工具機產業為製造業重要源頭，台灣作為「工具機王國」，此次為第四大參展國，參展廠商共計144家，台中業者即佔有107家，也顯示台中市為工具機產業生產重鎮，在面對AI及淨零碳排等世界趨勢，應秉持不斷創新研發精神，掌握關鍵技術及提升自製能力，以滿足全世界需求。

張峯源說明，隨電動車、半導體及能源等產業成長需求，尤其能達到節能減碳及智慧製造的新型工具機訂單成長提升，包含在電動車製程上，從零組件、模組、系統整合至整車，台中已逐步形成電動車產業鏈，就連特斯拉也選用多家台中市企業作為他家供應商；而外商投資「台中港離岸風電產業專區」所需風力機系統零組件、塔架、水下基礎、海纜製造與海線工程，則是與在地業者開發合作，共同打造台中離岸風電供應鏈。工具機新應用市場已經有許多指標性大廠投入，是科技業者擺脫低毛利的好機會。

張局長並說，工具機產業正面臨地緣政治風險、終端需求疲軟及全球通膨等影響，致影響買氣，企業更應與時俱進，強化自身優勢，培養快速因應市場能力，市府以「前店及後廠」策略推動，「前店」強化台中產業展銷能力，興建中的台中國際會展中心將於114年正式啟用；「後廠」則積極推動各項計畫協助在地業者擴大投資及轉型升級，包含公私協力加速開發產業園區，解決擴廠所需要的空間與土地，同時推動智慧製造人力培育及研發補助等，多管齊下積極促成技術供應鏈，鞏固優良後廠根基及供應鏈關鍵地位。

經發局說明，疫情後首度辦理的漢諾威工具展，有多家台中機械大廠攜最新機型亮相，張局長也代表盧市長至程泰集團、三鋒機器工業、群祐機械、上銀科技、哈伯精密、盈錫精密工業、源潤豐鑄造、永進機械工業、七駿科技及台中精機廠等攤位拜訪，各家企業現場展出具備多樣加工性能之高端機型、巨型車床、智慧自動化解決方案、高精度精密零組件及最新智慧製造技術等，與歐美日等地國際大廠同台較勁，向全世界展示台中市廠商優秀的研發實力，可望在為期5天的展期中，吸引國際買主前往採購，為明年營運挹注新動能。

經發局補充，於9月18、19日舉辦的台灣館開幕記者會及台灣之夜國際交流活動，漢諾威市長Thomas Hermann、中華民國駐德國台北代表處代表謝志偉、對外貿易發展協會秘書長王熙蒙、經發局長張峯源、台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳、台灣機械工業同業公會監事委員會召集人莊大立、台灣刀削刀具研發製造協會理事長李啟樂、elimi一粒米女性經理人聯誼會會長嚴璐、下薩克森邦議會成立友台小組Stefan Birkner等皆到場參與。