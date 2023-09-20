進口蛋之亂演變成食安問題，民進黨總統候選人賴清德始終避而不談，不過在昨日農業部長陳吉仲請辭後，賴也在今日中常會指出「肯定他展現了政務官的精神。侯友宜競選辦公室發言人黃子哲看不下去大酸，進口雞蛋之亂延燒三周，賴都神隱，現在才表態，是標準的「人來才掃地，人去才泡茶」。黃說「小英男孩終究是不敵台獨金孫。」

民進黨發言人張志豪在中常會後轉述賴清德致詞，「今天想要跟陳吉仲部長說一聲辛苦了！也肯定他展現了政務官的精神」。

黃子哲認為，進口雞蛋之亂延燒三周，即便陳吉仲開了二次記者會後辭職，蔡英文總統、行政院長陳建仁都在第一時間慰勉陳吉仲，但副總統賴清德卻神隱許久，未置一詞，直到今天在民進黨中常會上，才勉強說出「肯定陳吉仲展現了政務官精神」的場面話。

黃痛批，這種裝模作樣擠出幾句話來隨便交代，是標準的「人來才掃地，人去才泡茶」一直以來，賴清德與陳吉仲二人宛如活在平行時空，仔細觀察，會有驚人的發現，8月1日農委會改制為農業部的大日子，陳吉仲是首任農業部長，在蔡政府已經擔任農委會副主委及主委，共計長達七年多，典禮上前、後任行政院長蘇貞昌與陳建仁上台發言時，兩人不僅極盡吹捧陳吉仲的政績，喊出「陳吉仲」名字就各有五次。

黃接著說，詭異的是，賴清德以副總統身分致詞，他也擔任過行政院長，可是整段致詞中，點名「陳吉仲」大名就僅僅那麼一次，而且還不是稱讚他的政績，反是勉勵他要任重道遠，對陳吉仲的表現完全沒有任何嘉許，可見賴清德對陳吉仲的不滿，絕非一朝一夕。

黃酸，陳吉仲任內的凸槌並不少見，也是仇恨值榜上的佼佼者，包括在開放萊豬時，竟說萊劑是豬的保健食品，另外包括「走私貓安樂死」、班班吃石斑」跳票等，而近來的「進口雞蛋之亂」，對於適逢要參選的賴清德而言，容不下任何風險，便成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

黃認為，英系的陳吉仲辭職恐怕也是黨內派系傾軋的結果，小英男孩終究是不敵台獨金孫。新潮流系的賴清德，出手處理包括雲豹的賴勁麟以及陳吉仲等，都是快狠準，毫不猶豫的斷尾求生，目標只有一個，絕非顧人民，而是為了救選情。