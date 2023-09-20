許多人看到路上有人需要幫助時，可能會升起一股惻隱之心前去幫忙。一位外送員近日停等紅燈時，看到一位比丘尼提著大包小包在化緣，善良的他馬上前去投錢，結果送完餐馬上收到小費，讓他覺得相當神奇。沒想到朋友得知此事後指出，那個比丘尼是知名的「高雄假尼姑」，曾因吃肉、偷酒、戴名錶登上新聞版面，貼文曝光後引發熱議。

外送員停等紅燈時遇到比丘尼化緣，於是前去投了50元做功德。（翻攝自爆怨2公社臉書）

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，當天他在路邊看到比丘尼大包小包在化緣，於是起了惻隱之心投了50元，想不到送完餐就收到小費40元，讓從來沒收過40元小費的他直接起了雞皮疙瘩，直呼「以為神力再現…」；不料原PO分享此事後卻被朋友打臉，指出他遇到的是「高雄假尼姑」，曾吃肉、偷酒被逮，讓原PO感嘆自己很單純，根本不知道此事。

對此，許多網友紛紛回應，「尼姑戴名錶還會喝酒，說不定她比你還有錢」、「老天爺捨不得你被騙，把錢還給你」、「她是高雄的傳說…不是真的尼姑」、「高雄三X市場還有個唱自創佛經的路霸假尼姑」、「這不是吃肉尼姑嗎」、「全世界應該剩你不知道」。

外送員的朋友指出，其實他遇到的是相當知名的高雄假尼姑。（翻攝自爆怨2公社臉書）

事實上據本站過去報導，劉姓比丘尼曾在2016年6月吃霸王餐，同年9月到超商偷紅酒，同年10月被直擊吃生魚片、喝酒、戴名錶，而對於個人行徑引發爭議，劉姓比丘尼只回應「修行在個人」。

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