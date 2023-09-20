桃園市大溪區瑞原里農田灌溉不易，為活化土地，市府早在2019年規畫在此設立「大溪科技園區」，總面積超過29公頃，期盼提供高科技及食品製造等業者進駐，地方引頸期盼提供就業機會，到現在卻未有動靜。市府經濟發展局說，該案已送內政部審議，目前針對審查意見修正，將盡速續報審查。

經發局指出，為解決產業用地供需失衡及國內未登記工廠存續課題，向經濟部爭取前瞻計畫補助開發大溪科技園區，期盼藉此引導周邊未登記工廠進駐，納入管理合法繼續經營，面積29.32公頃，將規畫以食品製造業、金屬製品業、機械設備及其他低汙染高科技產業為主，依區位優勢，結合地方特色產業及中科院研發能量，發展成為高科技園區。

經發局說，該案已送內政部審查，目前針對審查意見做修正，順利的話，預計在明年由地政局協助甄選開發商，辦理後續協議價購用地取得、工程施作等，並於2026至2027年間完成開發。為因應大溪產業特色，也將評估部分產業用地畫設豆干專區，形成豆干產業群聚，並討論設置豆干博物館之可行性。

市議員陳治文指出，大溪瑞原里因被畫為灌溉區外，民眾從農不易，人口近年來陸續外流，大溪科技園區規畫已經很多年，希望市府要做到當初跟鄉親允諾的事項，包括將中科院高端科技與瑞源地區土地結合，開發為高科技產創園區，另外也要成立豆干產業專區，協助大溪特色豆干產業有更好的發展，讓在地民眾有更多的就業機會。