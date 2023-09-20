日本政府准許東京電力公司福島第一核電廠自今年8月24日中午開始排放「核處理水」入海，引發中方強烈反應，北京當局全面暫停日本水產進口，民間則出現電話抗議潮。日本媒體周三（20日）報導，日本駐北京大使館短短3星期之內接獲騷擾電話超過40萬通，至今單日最高紀錄為4萬多通。

共同社周三引述日本政府消息人士說法報導，截至周二（19日）為止，位於北京的日本大使館目前每天接獲的抗議、騷擾電話維持約1萬通。日本政府多次以使館業務紹到干擾為由要求中方處置，但始終沒有改善。

中國法律規定，經常打電話騷擾他人正常生活者，必須受到法律責任追究。日本政府準備敦促北京當局取締惡意騷擾案件。日本駐中國大使館持續調查分析電話接聽記錄發現，「核處理水」獲准排放入海隔天（8月25日）當天接獲騷擾電話就超過4萬通，大使館總機一直處於「打爆」狀態，總機一次接聽電話數量最多30通。

日本政府核准福島核處理水排放入海，引發中國大陸民眾電話抗議潮。

報導指，這些打到日本大使館的電話內容以謾罵日本為主，或者沉默不出聲，有些語帶威脅。日本大使館已予以記錄並通報當地公安。日本政府一名消息人士強調，對於這種行為「絕對不能吞忍」。

東京都本月1日公布，8月24日至31日接獲約3萬8800通抗議、騷擾電話，其中3萬4000通電話號碼開頭為「+86」，來自中國大陸；單日以8月25日逾1.9萬通最多。在此之前，每天打進東京都廳的電數量僅約1000通。網路上也持續出現呼籲抵制日貨的言論。

聯合國國際原子能總署7月報告指，福島排放核處理水計畫符合安全標準。北京當局仍抱持強烈反對日本政府核准「核污染水」入海的舉動，多次要求立即停止排放。