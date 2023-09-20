星宇航空與玉山合作發行聯名卡僅半年時間，昨天無預警變更酬賓機票哩程兌換門檻，而且調整日在今年10月3日生效，卡友不到兩周的時間就必須做出反映，被網友籲為史上改惡最快航空聯名卡。

而星宇航空恰巧在長榮航空與國泰世華銀行續約聯名卡前夕發布，兩邊聯名卡一邊提高哩程兌換門檻、另一邊推出「倍速哩遇」的兩個「重磅」消息，引起不少消費者討論，也成為今天媒體詢問焦點。

李偉正指出，疫情後出國需求強烈提升，國泰世華、長榮航空攜手推出更優惠的哩程兌換，來回饋給卡友及長榮航空客戶；今年上半年旅遊需求相較2019年有報復性成長，這種需求預期還會繼續下去，因此，雙方加碼所有航空卡最優惠累積哩程方式，來拉升整個聯名卡的數量。對於星宇航空的公告，僅表示「應重視對客戶承諾」。

孫嘉明則表示，雙方2016年一起推動聯名卡，所有合作成果都符合預期，疫情期間卡友雖然沒有兌換機票，但很多卡友仍持續在消費累計哩程，成果非常好，因此，疫情後續談合約很快就達成共識。而聯名卡合作內容，注重持卡人、未來辦卡人及長榮會員達到三贏目標，長榮航空也會盡力滿足兌換需求。對於同行突然的調整措施，他指出，航空公司都會注意盟航的會員哩程調整及改變計畫，但長榮航空今年不會有任何改變哩程計畫。

針對哩程調升引起的風波，星宇航空最新表示，原訂2023年10月3日起調整酬賓機票相關規則，因施行日期太近，會員及聯名卡友反應哩程兌換不及，故將延後實施日期至2024年3月1日起，讓會員及聯名卡友有更充裕的時間，進行哩程累計及兌換，並將於近日更新公告。