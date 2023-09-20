搭載3.0升直列六缸渦輪增壓引擎的GR SUPRA，能爆發出340匹最大馬力與51公斤米最大扭力，3.0T Premium MT版本搭載六速手排變速箱，搭配19吋鍛造鋁圈，讓鋁圈兼具剛性及輕量化，不僅降低了車重，也有助於提高操控穩定性。
iMT智能換檔科技則透過偵測換檔時機主動調整引擎轉速，讓換檔變得更順暢、加速更加敏捷，實現了更加平穩舒適的駕馭體驗。排檔桿則採用球形設計，無論是在賽道競速還是日常駕駛，車主都能輕鬆地在行駛時進行靈活精確的換檔操作。
TOYOTA GR SUPRA在台上市四周年，和泰車(2207)特別推出3.0L手排車型限量30台汰舊換新價只要245萬元的優惠活動。GR SUPRA自2019年在眾多車迷引頸期待下回歸上市，憑藉著其優異的性能與傳奇跑車魅力，成為全球車迷夢想的代名詞。
搭載3.0升直列六缸渦輪增壓引擎的GR SUPRA，能爆發出340匹最大馬力與51公斤米最大扭力，3.0T Premium MT版本搭載六速手排變速箱，搭配19吋鍛造鋁圈，讓鋁圈兼具剛性及輕量化，不僅降低了車重，也有助於提高操控穩定性。
iMT智能換檔科技則透過偵測換檔時機主動調整引擎轉速，讓換檔變得更順暢、加速更加敏捷，實現了更加平穩舒適的駕馭體驗。排檔桿則採用球形設計，無論是在賽道競速還是日常駕駛，車主都能輕鬆地在行駛時進行靈活精確的換檔操作。
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