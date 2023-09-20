中國大陸外交部發言人毛寧20日主持例行記者會。有記者提問，美國商務部長雷蒙多表示，在她訪問中國期間，華為推出了一款搭載先進晶片的新型手機，這讓她感到不悅。請問推出這款手機的時機是否是為了在她訪華期間給她難堪？對此，毛寧稱：「華為選擇什麼時候推出新款手機，這是企業自己的決定，我不瞭解。」。

毛寧表示，關於美國商務部長的有關表態，可以說的是，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，打壓中國企業這種歧視性和不公平的做法。破壞自由貿易原則和國際經貿規則，也會擾亂全球的產供鏈穩定，不符合任何一方的利益。中方也想告訴美方，遏制打壓是阻擋不了中國發展的，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。

據悉，今年8月27日至30日，雷蒙多訪問中國為期四天，她領導的美國商務部實施了大部分美國對中國高科技領域的出口管制。就在8月29日，華為在美國3年晶片封鎖下低調推出新款5G手機，在美國引發強烈轟動。

據美媒報導，雷蒙多9月19日出席美國眾議院科學、太空和技術委員會一個關於《晶片與科學法案》的聽證會，會上她就美國半導體發展現狀發表講話。

共和黨眾議員達雷爾·伊薩（Darrell Issa)）在會上提到在華為發布這款新機時，雷蒙多正在中國，「至少可以這麼說，你被這款手機『突襲』了。」

雷蒙多表示，當時她同樣感到驚訝，「當我看到（華為新機）時，我很明顯感到心煩意亂。」