進口雞蛋風波持續延燒，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢雙雙請辭下台，但諸多爭議仍未釋疑。前立委郭正亮表示，外傳有兩種說法，一種是「某派系立委介入」雞蛋專案進口，林聰賢用畜產會接案過手，另一種則是為幫陳吉仲說話，牽扯出超思負責人秦語喬的背景；很可能畜產會裡面才有某派系立委插手、甚至有金錢往來的內幕，但陳、林都請辭，外界就查不到。

郭正亮今(20日)在政論節目《大新聞大爆卦》分析民進黨的處理方式，新潮流是用林聰賢配合陳吉仲一起下台，把巴西蛋全部回收銷毀，再換一個很難有新聞點、備詢像念經的代理部長陳駿季，進口蛋的事件就沒有發展性，除非未來一周爆出嚴重食安事件，但也可能被歸咎在陳吉仲身上，而陳已請辭、蛋也銷毀，這場危機就結束了。

郭正亮透露，大家都沒有去查畜產會，很可能畜產會裡面才有大內幕，搞不好廠商是某派系的立委推薦、林聰賢同意，裡面可能有金錢往來沒有人知道，現在林辭職，就讓外界查都查不到。英系有些人就覺得陳吉仲像笨蛋跳出來扛，其他人在背後笑著數鈔票。

郭正亮也說現在有兩種說法，一種是說超思之所以能接專案進口，一定是「某派系立委」介入，林聰賢接的案子，因為是畜產會過手；另一種就去扯超思負責人秦語喬的家族背景，這是在幫陳吉仲說話。但不能否認有人賺到錢。

郭正亮指出，陳吉仲請辭代表蔡英文已經被打殘了，第一天留任外界都認為是蔡英文的意志還在作用，所以蘇貞昌也跳出來。但是新潮流的反彈力道太大，怕會害死賴清德，既然英系認為林聰賢沒幫忙，那就跟著陳一起請辭，安撫英系，「新潮流對斷點停損是很激烈的，向來都這樣」，雲豹能源前董事長賴勁麟還是新系元老，也是被迫請辭。