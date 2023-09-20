大陸28歲男星彭昱暢拍攝網劇《太子妃升職記》出道，近年陸續參演《大象席地而坐》、《女士的法則》、 《異人之下》等作品，且憑藉綜藝節目《嚮往的生活》獲得大量關注，日前大陸狗仔拍到他與一群人去KTV唱歌，認為彭昱暢有女朋友還和別人搞曖昧，對此彭昱暢直播回應，網友們紛紛讚爆。

日前大陸狗仔發出一段影片，稱男星彭昱暢深夜帶著一位美女共乘一輛車與朋友吃飯，吃到凌晨一點多，幾人前往KTV唱到凌晨5點，彭昱暢和美女在KTV門口等車，期間女方發現了有狗仔偷拍，該狗仔質疑彭昱暢已有女朋友，再和其他女生搞曖昧不恰當。對此彭昱暢當天火速開直播回應，他表示：「了解我的朋友都知道，首先這個跟我吃飯的女生，其實是我自己交往了很久的女朋友，其次當天吃飯也是有很多朋友，因為當天結束了工作，朋友之間一起聚會，最後想跟大家抱歉，因為今天確實是佔用了公共資源，希望大家理性吃瓜」。

大方公開的態度讓許多網友們大讚：「我覺得這樣開誠布公的說真的挺好的。避免了網友不必要的猜測和粉圈不必要的爭端。蠻好的，沒有畏首畏尾，是個能扛事的男人。」、「他之前官宣過，當時微博熱搜整改那熱搜還掛了一個星期」、「他真的好好啊，好真誠，低調又大方，內娛需要這樣的演員」、「他很久之前就發過微博說他有女朋友，感覺是第一次被拍到，第一次知道他女朋友長啥樣」、「以後闢謠就按這個標準」、「感覺他說到交往很久的女朋友時，都抑制不住嘴角上揚！他真的好愛！！祝福啦」。