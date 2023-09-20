「金仲獎」頒獎典禮今在高雄登場，今年邁入第22個年頭，表揚房仲業優秀從業人員的專業與努力。（柯宗緯攝）

「金仲獎」頒獎典禮今在高雄登場，今年邁入第22個年頭，表揚房仲業優秀從業人員的專業與努力。（柯宗緯攝）

2024總統大選，目前檯面上有4組人馬比拚。高雄市長陳其邁今（20）日出席有「房仲業奧斯卡」美譽的「金仲獎」頒獎典禮時幽默指，中華民國不動產仲介經紀業公會全聯會理事長張世芳有「叫小（台語：膽識）」，很像第5組總統參選人，若找他搭配，可以順利達到連署門檻。

「金仲獎」頒獎典禮今在高雄登場，今年邁入第22個年頭，表揚房仲業優秀從業人員的專業與努力，深獲社會各界的肯定與認同，房仲業從業人員更以獲得金仲獎表揚肯定為其執業最大的榮譽。

蔡英文受邀出席致詞提及，不動產的買賣、承租的交易金額很大，希望各位房仲業者都能秉持一貫審慎專業態度，讓民眾能安心交易，同時各界也期待政府能健全房地產市場，打造居住環境，保障民眾權益，「這是我們持續努力的，我們希望民眾租得起、住得起、買得起」。

張世芳致詞笑說，剛才因為要接總統，真的很匆促，講到快3分之1，就被叫下台，但不管怎樣，用最誠摯的心迎接總統，這是他最快樂的事情；台灣有10萬多名房仲從業人員，通過金仲獎獎勵傑出楷模及良性競爭，讓產業正向發展，進而為社會大眾實施安居樂業的夢想。

陳其邁致詞時則特別提到，看張世芳理事長上台的「叫小（膽識）」，很像第5組總統參選人。語畢台下響起一片笑聲。他接著說，若找張世芳搭配（選總統），相信可以順利達到連署門檻。

負責承辦本屆金仲獎的高雄市不動產仲介公會理事長簡志坤表示，金仲獎舉辦22年來，表揚無數優秀的經紀業者及人員，獲獎者除業績優異外，也積極投身公益、回饋社會。他也不忘感謝陳其邁全力衝市政，讓高雄被看見，也給大家更多未來發展的機會。