台中檢警到不法業者工廠搜索，當場查獲廢切削油及廢切削油水證物。（保七第三大隊提供／張妍溱台中傳真）

台中檢調今年5月偵辦4家公司偷排金屬、強酸、廢油等汙染農田案，包括，金屬加工廠、油品及環保公司等，其中張姓父子涉嫌以軟管銜接槽車車槽，將汙染物排至烏日番仔園圳逾10年，初估業者不法所得破1億元，因緊鄰農田、匯入烏溪到出海口，檢方認為破壞生態頗鉅，將15人依違反《廢棄物清理法》起訴。

環保局於3月間接獲檢舉，有人半夜駕駛槽車，於烏日區番仔園溝圳非法傾倒廢切削油水，便通知警方當場逮捕張姓父子駕駛槽車偷排廢油，槽體內廢切削水經採樣，混合物PH值小於2，經毒性溶出試驗顯示含超標的銅、鉻、鉛等有害物，即啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」機制，通報台中地檢署。

台中地方檢察署檢察官陳宜君指揮保七總隊第三大隊、行政院環境部環境管理署中區環境管理中心及台中市政府環保局等組成專案小組，分別於5月16日執行第1波專案搜索，另於7月17日針對相關不法廠商執行第2波專案搜索。

檢警調查，唯勝科貿公司、萬迪福公司、銓輝油品公司及寬洲油化有限公司等，從事金屬加工油品販賣公司，未領有廢棄物清除及處理許可執照，非法回收及處理事業廢棄物（廢切削油及廢切削油水），並委託環保公司的張姓父子非法棄置於番仔園圳。

檢警指出，不法業者為增加油品生意、節省客戶清除成本，長期向客戶端回收廢油，以每50加侖、800元的價格，回收廢潤滑油或廢油混合物，竟添加基礎油後轉售，另尚可使用的廢潤滑油，在加工過濾後，以每桶2800元至7000元的價格出售。

檢方調查，不法業者宣稱可回收事業廢棄物（廢切削油水），於是把剩餘廢油、客戶回收的廢油，委託環保公司的張姓父子，利用夜色掩護，以軟管銜接車槽，將廢切削油水不法排放超過10年，且該溝渠緊鄰農田，且匯入烏溪直至出海口，影響烏溪水域河川水質與生態環境甚鉅。

中檢指出，環保公司張姓業者與唯勝公司、萬迪福公司、銓輝油品公司與寬洲油化有限公司等負責人共6人，計7人羈押；環保公司張姓兒子與其餘4間公司涉案人以5萬至10萬元等交保，4家公司計15人，依照違反《廢棄物清理法》起訴，並聲請沒收犯罪所得1億餘元。