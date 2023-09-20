遊客透過「住世：修護主題展」，跟著文物修復師視野，穿越時空了解作品的文史故事。（楊靜茹攝）

修護主題展展出「拈花說法」木造匾額修復過程，該作品已經100多年，腐朽毀損嚴重，文物修護師運用材料技術重現其風華。（楊靜茹攝）

中台世界博物館木雕分館10月7日舉行迷你卷軸手作體驗活動。（楊靜茹攝）

中台世界博物館木雕分館以佛教木雕造像為展覽主題，為了慶祝落成5周年，推出「住世：修護主題展」，將博物館鮮為人知的幕後修護工作呈現於大眾眼前，帶大家透過展覽了解修護師運用材料技術，卻又不失工藝價值與文化意涵，讓文物的文化內涵與風采長久住世。

中台世界博物館致力館藏佛教藝術文物的研究、展陳和維護，為世人珍守佛教文化資產，疫後特別策畫「住世：修護主題展」，將于右任「贈紹禹先生聯句」草書、「拈花說法」木造匾額等5組作品的修復過程大公開，讓大眾認識更多藝術修護知識。

修復師透露，其實每件作品的構成，都有其原因，必須費心探究作品形成的文史故事，綜合很多典故和學經歷等，擬定修護策略，再運用材料技術進行修復，讓修復文物不失工藝價值與文化意涵。

欣賞「住世：修護主題展」展覽後，是否也想親自體驗？館方10月7日舉行迷你卷軸手作體驗活動，由博物館專業紙質修護師帶領下，體驗裝裱技藝、認識古代書畫裝潢的技法與工具，透過一道道謹慎細膩的工法，製作自己專屬的小掛軸。