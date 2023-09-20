劉峻緯（阿緯）的港式餐飲品牌點點心也進駐裕隆城，特別到場助陣。（吳松翰攝）

新美河購物廣場祭出「新美河10萬回饋」活動，有機會抽中10萬元獎項。（京站提供／朱世凱台北傳真）

新店區百貨商場「新美河購物廣場」向來是當地人購物去處之一，如今新敵手「YES!LIFE裕隆城」20日開始試營運，讓該區購物體驗更多元，3點一開門瞬間湧入破百人，當地居民謝先生樂喊：「我家附近終於有很多品牌能逛了。」

走進裕隆城就能在1樓看見藝術家黃本蕊創作的10米高兔子裝置「太極尼尼」，Q萌外型相當搶眼。1至4樓為亞洲最大「誠品生活新店」，1樓包括美妝香氛、生活小物品牌如JO MALONE LONDON、ORIGINS品木宣言等；2、3樓也有輕食午茶、異國餐廳、運動潮流店等，「靜岡勝政日式豬排」同時推28日起首四日每天限30人「中份腰內豬排套餐」半價；點點心創辦人兼藝人劉峻緯（阿緯）也到現場助陣，號稱新店是首次採科技感設計，28日起首四日消費滿千並按讚追蹤社群就招待豬仔流沙包。

4樓書店可見陽光從30米挑高天井照入，氛圍愜意，5樓則是裕隆集團關係企業品牌，同時可參觀裕隆70周年特展，品飲裕隆獨家特調；6到7樓為威秀影城與商場，該影城共計14座影廳，接近2400個總座位數，更容納1座IMAX影廳，一旁還有湯姆熊歡樂世界滿足大小朋友的娛樂需求。

「新美河購物廣場」不讓對手專美於前，10月31日前祭出「新美河10萬回饋」活動，到指定品牌單筆消費滿699元就能參加，獎項包括京站主題餐廳餐券4萬元等，就連到新店區其他百貨消費的滿額發票也能獲抽獎券，有機會一人獨得10萬元獎項；另平日期間推Q卡友獨享企劃，單筆消費滿1299元有機會抽價值2萬元「台南禧榕軒大飯店」住宿券等。飲酒過量有害健康。