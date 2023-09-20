新北市五股區今日上午驚傳濺血案件，48歲梁姓男子上午在凌雲路「達摩洞」道場念經，疑似不滿平安餐分配不均而揮刀砍7人，連綽號「圓覺師父」的主持也遭砍，據了解，「達摩洞」收容多位病患，有「北部龍發堂」稱號，主持還曾囚禁患者而遭判刑，梁男現已遭逮捕，確切案情則仍須釐清。

今日上午9時許，「達摩洞」道場傳出陣陣尖叫聲，梁男持刀揮向現場道友，現場2女5男共7人中刀掛彩，還有2人頭部遭砍，道服沾染大片血跡，場面怵目驚心，所幸被害人經救治後已無大礙，梁男則於犯案後1小時遭到逮捕。

據了解，「達摩洞」由圓覺師父成立，他多年前發願要照顧病患，因而在觀音山購地建廟，山洞中成立達摩洞，長年來收容多位患者，並提供餐點和住宿地供他們安身。

但在2000年間，主持曾受家屬委託，照顧精神病患者與視障者，但主持竟先後將2人用鐵鍊拘禁在山洞中小房間，並由工作人員送餐到屋內，偶爾才允許他們出動洗澡和用餐，此行為也讓達摩洞被稱為「北部龍發堂」。