為提供消費者優質的飲食環境，金門縣衛生局今年持續辦理「餐飲衛生管理分級評核」活動，共有21家餐飲業者申請評核，結果出爐有20家通過，其中「優級」為18家、「良級」則有2家，今(20)日由衛生局長蔡建鑫親自授證，頒發效期2年之「優」或「良」標章，讓業者可置放及張貼於營業場所明顯處，提供民眾外出飲食之參考選擇。

衛生局指出，「餐飲衛生管理分級評核」乃針對店家現場作業場所、員工個人、廁所環境、用餐場所衛生管理即食材管理等項目進行查核。今年通過評核的20家優良餐飲業者包含「優級」店家：高坑牛肉店、愜意工作室、根RADICE、早到晚到金門店、雨川食堂、維都西點麵包店、傑尼燒烤、沐咖啡、迷克夏金門店、覓泰餐館、心有所丼、龍鳳美而美、合興餅家、良金牧場-貞節牌坊店、家樂福股份有限公司-金門分公司、世界炸雞、金湖大飯店股份有限公司 ，以及剛開幕不久即獲獎的麥當勞金門太湖餐廳等共18家；「良級」店家則為良金牧場總店與黑堂早餐店2家。

衛生局長蔡建鑫表示，現今外食人口逐漸增多，食品安全問題備受重視，透過「餐飲衛生管理分級評核」活動，鼓勵符合「食品良好衛生規範準則」之優良餐飲業者，落實衛生安全及原物料品質管控，降低食安之風險，讓每位來金門旅遊的民眾及在地鄉親皆能吃得安心。

衛生局說明，通過「餐飲衛生管理分級評核」之名單將於衛生福利部食品藥物管理署食品藥物消費者服務網站、金門縣政府網站、金門縣衛生局網站公佈，以提供縣民及消費者隨時查閱選擇衛生優良店家消費之參考。