蘋果iPhone 15將於22日發售，有別於中國蘋果官網顯示部分機型在發售後2天可拿貨，部分中國外送平台宣布和零售商合作，像送外送一樣送手機，最快在開賣半小時後送達。

綜合證券時報、電子商務研究平台「電商報」與多家中國科技媒體報導，日前蘋果發表會剛結束，外送平台「餓了麼」隨即宣布在全中國300多個城市，和近3000家蘋果授權通路達成合作，於iPhone 15發售當天同步開賣，並承諾最快半小時送達。

而在「餓了麼」官宣後，中國另一個外送平台巨頭「美團」也宣布iPhone 15發售後，同樣在最快半小時內送達。

外送平台跨足iPhone 15的銷售競爭也逐步「內卷化」。據報導，阿里巴巴旗下專營生鮮外送的平台「盒馬」宣布，22日將在線上商城同步上架iPhone 15系列手機，並且承諾消費者下單成功後，「最快可在18分鐘內收到新機」。

報導指出，過去中國消費者在線上購買iPhone系列手機，主要的管道除了蘋果官網之外，大部分是在電商平台天貓和京東。和以往不同的是，今年參與蘋果新品發售的即時零售商明顯變多，因此也為外送平台提供更好的機會。

分析指出，天貓、京東等電商平台的優勢是「現貨充足」，而零售商藉由結合外送與線下門市，將據點直接深入各大城市，更加貼近消費者，並且提升送貨速度，然而缺點則是發售初期存在存貨不足的風險。

此外，3C產品由於單價較高，因此大部分消費者可能更加傾向在更加有保障的大型電商平台上購買。

然而報導也提及，對於3C產品廠商而言，即時電商服務的成長趨勢不容小覷。隨著消費習慣改變，未來會有越來越多商品仰賴更加即時與快速的銷售模式。長期來看，不會做即時電商服務的品牌，將會徹底邊緣化，甚至消失。