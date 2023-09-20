政府打房放大絕，行政院會明擬拍板《房屋稅條例》修正草案，也就是俗稱的囤房稅2.0。不但囤房稅率由現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，更祭出「全國歸戶」機制，若拍板定案將在明年7月1日起上路，後年5月申報房屋稅時適用，而囤房稅2.0將列為本會期優先法案，若加上朝野版本，至少有10大版本大亂鬥。

依據現行《房屋稅條例》，住宅用房屋分為「自住」、「非自住」，自住房屋3戶以內，可享優惠稅率1.2％，第4戶起將視為「非自住」稅率介於1.5％至3.6％，由地方政府決定是否採取差別稅率，俗稱「囤房稅」。當前台北市、宜蘭縣、連江縣、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市及屏東縣10縣市已開徵囤房稅。

據了解，財政部目前提出的「房屋稅差別稅率2.0方案」，不但將非自住住宅稅率一舉調高為2％至4.8％，還將「縣巿歸戶」改為「全國歸戶」，即原本在各縣巿持有3戶內，可適用較低的自住住宅稅率，未來採「全國歸戶」，在部分縣巿各擁有2、3戶的置產客、多屋族，在新制通過後，將面臨持有成本大增。

除了行政院的草案之外，目前立法院朝野黨團也大多有提囤房稅修法版本，當前至少將有10個版本一同大亂鬥。