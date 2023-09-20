吳慷仁（左起）幻想撒自己骨灰，家人謝展榮、林哲熹、方志友、鄭元暢、楊貴媚、喜翔都神情肅穆。（HamiVideo提供）

由吳慷仁、鄭元暢、林哲熹、楊貴媚、喜翔等人主演的影集《有生之年》開播後立即登上Hami Video台劇排行榜冠軍。劇中一場告別式的戲，吳慷仁幻想在海邊撒著自己的骨灰，他透露拍攝時的秘密，原來飾演父母的喜翔特地提醒楊貴媚一起戴上太陽眼鏡，避免被「骨灰」噴到眼睛，鄭元暢和林哲熹聽到之後直呼：「他們兩個很賊耶！」後來趕緊改口說：「小用心、是小用心！」吳慷仁也不好意思承認自己「有點賤」：「我知道風從哪裡吹，故意往他們前面丟。」

談到演出契機，林哲熹不好意思地說：「我（接演）的理由現在說起來有點噁心，其實就是因為慷仁哥。」他和吳慷仁共演多次，林哲熹很開心這次能夠演兄弟：「很喜歡跟他拍戲的感覺，每一次都讓我有新的收穫。」鄭元暢則直言：「這角色是我自己去爭取來的！」

林哲熹很開心能再度和吳慷仁共演。（HamiVideo提供）

鄭元暢表示先是經紀人看到林心如受訪時提到在籌備下部戲，催他去問對方，鄭元暢直接問林心如：「妳有要開新戲喔，怎麼沒找我？」他終於等到劇本，看完後立刻說：「什麼時候可以跟導演見面？我覺得你們必須選我，這個角色非我莫屬！」

吳慷仁之前提到這是「從影以來最開心的一部戲」，鄭元暢在旁故意調侃：「怎樣？以前是多不開心？」吳慷仁馬上解釋：「這種感覺不能去度量，最開心是覺得『所有事情都對了』！ 」他表示無論是演員、導演和工作人員的默契，都令他感到放心。

鄭元暢看完劇本就非常想演出該角。（HamiVideo提供）

鄭元暢也補充說明：「就像慷仁說的，每個大小環節都對了，這是一種很幸福的感覺。」演員們殺青後維持好交情，鄭元暢笑言要再約出來喝一杯，吳慷仁苦惱笑說：「不行，我不能跟他喝酒，跟他喝過一次，我就喝醉被扛走，我自己什麼時候睡著都不知道。」

三人各自談《有生之年》的動人之處，吳慷仁表示：「這部影集不單純是討論家人間的關係，而是要找尋真實的自己。」鄭元暢則說：「是想獻給家人的作品。」劇中有許多他自己想和父母說的話，也透過這部影集感受到家庭的力量，林哲熹則希望劇迷看完之後會更珍惜身邊的小幸福。影集《有生之年》Hami Video每週日晚間8點更新最新集數。

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