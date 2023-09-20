當一個急性子在生活中遇到慢郎中時，難免會感到不耐煩，尤其是在排隊結帳時，更容易遇到相關情況。一名女網友透露自己性子相當急，排隊結帳時前面的人如果慢吞吞掏錢，會讓她感覺快瘋掉，不解為什麼有這麼多人不提前準備好，結果釣出其他做過餐飲業的網友直言相當有同感，更說「真的很喜歡什麼都準備好，不用我等的客人」。

一名女網友近日在「Dcard」表示，因為性子很急的關係，她很少選擇上街購物，除了不會遇到人擠人的狀況外，更重要的是網購不需要排隊結帳；她提到，有些人結帳時，要等輪到自己的順序才開始慢慢找錢包，接著又慢慢掏零錢，讓她相當受不了。

女網友指出，遇過最誇張的一次，是有人在店員前上網查哪張卡較優惠，且當時還是午餐時間，後面排了一堆人等他研究，「現在人的時間很寶貴耶，不能花時間在排隊上，這種行為真的會惱怒，還是是我太急性子了？」

不少網友也說「打工做過餐飲業有感，真的很喜歡什麼都準備好，不用我等的客人」、「超有感，尤其是上班快遲到的時候真的會爆炸」、「超討厭結帳拖拖拉拉的人⋯就已經在趕時間了，還要一直摸」、「我也是，如果不知道總價，也會掏好大鈔在隊伍裡等，就算包裡有零錢也不會找的那類型」。

不過也有人持反對意見，認為「付現金的話，常常刷了才知道最後金額啊，尤其有些店常常一堆有的沒的折扣，根本不是自己按計算機可以算得」、「有時真手上拿一堆東西，或是兩手都有東西，沒手先拿錢啊」、「好奇大家都不用手拿商品嗎？我是到櫃檯才會把商品放好，再拿出錢包結帳的人誒，手上拿錢包、手機很容易被當作扒手目標，都會塞好在包包裡」。