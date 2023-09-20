17LIVE今年首創虛擬主播團體「武士來舞BUSHILIVE」，將有一系列對談活動，並攜手遊戲大廠卡普空，規畫「17LIVE 快打旋風6特別對決」大賽。此外，現場設有互動式機器人，將會安排17LIVE虛擬主播輪番上陣，觀眾可以在展場捕捉虛擬主播的身影，並和主播有即時互動的機會。

「東京電玩展」為創辦自1996年的世界級電玩盛事，每年皆有全球知名遊戲相關企業踴躍參與，展會期間許多遊戲商發表遊戲新作與搶先試玩外，也會發布開發中作品的預告片、舉辦遊戲大賽等，是全球遊戲玩家們注目焦點。