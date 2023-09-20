高雄市一名長相甜美的17歲女學生近日在交友軟體認識一名綽號「阿嘉」的籃球員，2人相談甚歡，相約碰面。沒想到，「阿嘉」在約會前突然自稱有兼差男模工作，經紀人要求先購買遊戲點數才能見面。吳姓女學生不疑有他，立即依照指示前往超商購買點數，所幸店員察覺有異及時報警，成功阻止網戀騙局。

據了解，三民二分局鼎金所警員18日下午4時許執行巡邏勤務時，接獲天祥一路一間超商通報，指一名年輕女子欲購買遊戲點數，但似乎不熟悉操作流程，詢問用途也答不出個所以然，店員直覺不對勁，希望警方前往協助。

警方到場後，初步了解吳姓少女今年17歲，近日在交友軟體認識一名外型陽光、綽號「阿嘉」的籃球員，2人相談甚歡；面對男方柔情攻勢，情竇初開的吳女難以招架，遂相約見面。誰知阿嘉在約會前突然表示，自己有在兼差男模工作，經紀人稱如果要見面，必須購買遊戲點數查核身分，證實不是警察釣魚。

17歲嫩妹暈船籃球帥模，最後竟是一場騙局。（圖／翻攝畫面）

涉世未深的吳女不疑有他，隨即依指示前往超商購買新台幣1萬元遊戲點數，所幸店員機警察覺報警。在警方耐心勸說下，吳女恍然大悟，這才發現滿心期待的網路戀情竟是騙局，同時慶幸自己沒有交出私密照片，感謝警方的熱心協助。