林宥嘉20日舉辦演唱會記者會，邀來動力火車到場祝賀。（ 粘耿豪攝）

林宥嘉20日舉辦「idol 2023 世界巡迴演唱會」台北站記者會。（ 粘耿豪攝）

林宥嘉20日舉辦「idol 2023 世界巡迴演唱會」台北站記者會。他表示，4年來碰上疫情、陪伴「生命最重要的人」對抗胰臟癌第3期，不久後他也突然得到嚴重腸躁症，蠟燭多頭燒，忍不住情緒激動哽咽。

他憶起，當時聽到醫生說「生命最重要的人」如果不治療就剩2個月壽命，心情非常沉重，連帶後來自己也發生嚴重腸躁症就是壓力引起，幸好他與生命最重要的人目前身體都已順利康復，「這些年我很幸運，在演藝圈累積一定影響力，但親人生病讓我深深感覺到我的能力和資源，沒有辦法改變所有的事情，我高中學長是台大醫生，他都說這是奇蹟，其實有很多事情不是靠能力資源的。」

他當時也得到嚴重腸躁症，也影響日常生活，感嘆說：「心情盪到谷底，過程中，我要陪伴親人抗癌兼顧工作、家庭，我後來生病能吃的東西越變越少，努力好久一直沒有好轉，每天過得很昏沉、低潮。」

最後直到醫生請他試試看寫感恩日記，他一開始抱著感恩的心想很多生活中微小事情，豈料腸躁症不久後就好起來，感謝奇蹟發生，讓他對每天生活充滿感激的心，幽默說：「能有健康的大便，就很值得感恩。」

今天記者會上，師兄動力火車特別帶著林宥嘉送的「垃圾寶貝」小車車前來回禮給師弟，尤秋興表示：「公司同事都說我們是跟車子最有緣分的藝人，用過火車、公車、割稻車宣傳，今天宥嘉用垃圾車宣傳，當然要來幫他「嘉」滿動力。」林宥嘉「idol 2023 世界巡迴演唱會」台北站 12月15-17日在台北小巨蛋開唱，門票將在24日中午12點於KKTIX、全家FamiPort開賣。