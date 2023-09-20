今年海葵颱風造成新竹縣轄甜柿損害，農業部19日以農糧字第11211022796號公告尖石鄉及五峰鄉為辦理甜柿農業天然災害現金救助地區，新竹縣政府農業處呼籲即日起至10月2日止，受理農民申請辦理現金救助，並依照公告事項相關規定辦理。

農業處表示，本次辦理農業天然災害現金救助地區為尖石鄉及五峰鄉，救助項目為甜柿，現金救助額度為每公頃10萬元。救助對象應符合農業天然災害救助辦法第5條的農民，且甜柿損失率達20％以上者，依救助項目之救助額度予以救助。未達20％者不予救助。長期作農產品於同曆年，救助以1次為限。

本次現金救助公告受理期限自9月20日起至10月2日止，受災農戶攜帶土地登記謄本或有效期間之土地委託經營或租賃契約書、身份證及農會存摺等，逕向轄區公所依限提出申請，縣府亦函文請公所動員人力，以加速現金救助時效，儘速完成救助作業協助農民復耕。