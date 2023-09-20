進口巴西蛋疑過期流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲慰留，宮廷大戲造成熱議。陳吉仲19日終於正式請辭，但輿論炸鍋未平息。中廣董事長趙少康直批，陳吉仲在下台前還不承認自己有錯，只反覆強調被不實抹黑，但是從沒有人否定雞蛋進口政策，問題在過程發生了一連串狗屁倒灶事。民進黨政務官辭職只是為了自己選情而暫時離開，如果不想讓陳吉仲明年過後高升，只能讓政黨輪替成真，讓民進黨下台。

「下架民進黨，別讓陳吉仲明年高升！」趙少康今(20日)在臉書發文表示，陳吉仲終於下台了，顯然民進黨內終於認清「混蛋危機」已經重創賴清德的選情，派系角力也擋不了民意洪水，又一次證明民進黨凡事還是只想到選舉，根本罔顧民眾的福祉。陳吉仲在下台前還不承認自己有錯，整場記者會只反覆強調被「不實抹黑」，但是「笨蛋！從沒有人否定雞蛋進口政策」，問題在進口過程發生了一連串狗屁倒灶事！

趙少康指出狗屁倒灶事：其一、陳吉仲沒有市場經濟基本常識，先讓雞蛋凍漲導致雞農棄養、產銷失調，進而引發前所未有的缺蛋危機。其二、農業部從進口蛋的運輸、洗選、上市等所有過程毫無SOP，連國內雞蛋供應缺口有多少都不知道，導致5千多萬顆臭蛋必須再花公帑銷毀。其三、進口過程疑雲重重，50萬資本的一人公司可以進口上億雞蛋，還逼洗選場配合政府演出，欲蓋彌彰。

趙少康強調，在民怨高漲、憂心食安下，民進黨為了替選情止血，只好讓陳吉仲和神隱至今沒有任何說明的畜產會董事長林聰賢都下台，幫他們躲過週五立法院的專案報告。陳吉仲直到下台前的記者會都沒有真正認錯，還在詭辯不甘願。對比國民黨執政時，政務官下台是為了替錯誤的政策負責；民進黨的政務官，不是犯了錯死皮賴臉不走人，就是為了自己選情而暫時離開。

趙少康呼籲，如果不想讓陳吉仲明年過後高升，只能讓政黨輪替成真，讓民進黨下台。