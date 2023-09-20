縣長鍾東錦（左）與監事長黃明智合影。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

雙方交換紀念品。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦（左一）率團參訪台企聯。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦帶領的各界參訪團，20日抵北京拜會全國台灣同胞投資企業聯誼會並參觀台灣會館，由台企聯監事長黃明智、秘書長程金中、副秘書長於京及北京台商協會會長陳文錧等人接待交流，雙方在座談會中針對台商尤其苗栗到大陸投資的企業，就投資設廠的流程與疑難問題，交流寶貴意見。鍾東錦盛讚聯誼會組織健全實力壯大，更扮演兩岸經濟領域溝通交流的最佳角色。

全國台企聯為全國台灣同胞投資企業聯誼會的簡稱，成立於2007年4月16日，是中國大陸各地約300家台資企業協會和企業組成的全國性、聯誼性、非營利性社會團體。聯誼會指出，組織成立後以搭建在中國大陸台商內部交流平台、服務中國大陸約13萬家台商、促進兩岸經濟交流與合作、促進兩岸關係和平發展為宗旨。共分12個地域性工作區、每年召開定期大會，並細分台商服務、社會公益、金融、農業、婦女、青年等主題性工作委員會。近年更因應產業趨勢，新增科創、大健康、文創、拓銷等新興主題。

縣長鍾東錦20日，率同縣府參議許滿顯、計畫處長黃國敏、勞工及青年發展處長王浩中、文化觀光局長林彥甫、農業處副處長蔡政新和各級農會幹部，拜會台企聯舉行座談並參觀會館，雙方並互相交換紀念品，展現熱情與友好關係。

鍾東錦表示，他個人在尚未從政前是在民間企業界，每年經常往返兩岸，見證了中國大陸改革開放及沿海到內陸社會與經濟發展，台商企業來中國大陸投資創業有成，也帶動資金回流台灣，更讓兩岸青年有工作就業的機會，貢獻良多。

他也藉此次拜會交流，請相關部門協助山東黃金梨穗採購以及台灣農特產品持續輸陸，讓大陸居民能吃到台灣優質農產品，同時也推介了在苗栗「文旅＋慢城、懷舊鐵道、客家濃情、戶外露營、溫泉採果、咖啡休閒、農遊、宗教拜訪」等新興又多元的文旅議題。

鍾東錦強調，苗栗是農業大縣，近年來也積極發展觀光休閒產業，參訪團成員就有觀光旅遊與農業各界代表，希望藉參訪機會互相觀摩，在兩岸恢復觀光旅遊前先做好整備工作，一旦開放，立即能夠服務到位、誠實以待，做出口碑後自然口耳相傳，吸引更多觀光人潮到苗栗旅遊；他並邀請台企聯到苗栗參訪旅遊，進行更密切交流。