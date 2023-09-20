北投加油站入口騎士「捲入卡車底」，幸運沒受傷起因待調查。（翻攝畫面）
北投加油站入口騎士「捲入卡車底」，幸運沒受傷起因待調查。（翻攝畫面）
北投加油站入口騎士「捲入卡車底」，幸運沒受傷起因待調查。（翻攝畫面）
北投加油站入口騎士「捲入卡車底」，幸運沒受傷起因待調查。（翻攝畫面）

北市承德路七段一處加油站入口處，下午4點21分發生一起交通意外，一名21歲機車騎士被捲入卡車底盤，所幸騎士沒有受傷，警消到場後，立即將人救出並送往榮民總醫院檢查，至於事故原因將後續調查。

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