北投加油站入口騎士「捲入卡車底」 幸運沒受傷起因待調查 17:502023/09/20 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北投加油站入口騎士「捲入卡車底」，幸運沒受傷起因待調查。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北投加油站入口騎士「捲入卡車底」，幸運沒受傷起因待調查。（翻攝畫面） 北投加油站入口騎士「捲入卡車底」，幸運沒受傷起因待調查。（翻攝畫面） 北市承德路七段一處加油站入口處，下午4點21分發生一起交通意外，一名21歲機車騎士被捲入卡車底盤，所幸騎士沒有受傷，警消到場後，立即將人救出並送往榮民總醫院檢查，至於事故原因將後續調查。 淡水「加油站猴子」接連犯案 潛鄰居車內竊取現金支票 提高學童辨識度 桃市交通局試辦這制度 屏東大武營再現風華 歷史建築園區首波招商起跑 #北投 #卡車 #榮總 #加油站 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 婦開車恍惚撞分隔島 路燈應聲斷了 對向騎士慘遭擊落 19:502023/09/17 社會 死亡車禍！砂石車疑視線死角 輾斃機車騎士 12:062023/09/16 社會 台中6旬翁過馬路遭撞慘死 騎士拋飛落地「吐血昏迷」 12:012023/09/20 社會 泰山救護車1週內被撞2次 警方：未禮讓開罰3600元 15:172023/09/16 社會 苗警分局轄區長者交通事故增 半年來293人傷、1人死亡 16:272023/09/18 社會 中和油罐車與機車擦撞 連人帶出卡保桿 女騎士右腳壓住受困 16:002023/09/16 社會 路上見騎士「背後結印」 網刷一排挑戰照 07:082023/09/17 生活 交部行人事故熱點鬧烏龍 基市府：友善行人政策立大功 18:432023/09/18 生活 興富發釀中捷事故 8建案獲准復工須完成賠償才發使照 10:242023/09/18 生活 機車迴轉！母載子攔腰撞上翻1圈 2童頻喊「這4字」超堅強 11:112023/09/17 社會 噁狼脫逃影片曝！ 加油站女廁突「閃光」 她驚覺被偷拍急報警 15:112023/09/18 社會 北投機車行地下室竄濃煙 消防員緊急疏散周邊住戶10人 12:362023/09/17 社會 大武觀光藝術暨浪花騎士節 百輛重機「9420」過中秋 17:532023/09/19 生活 太魯閣號新發現遺骸與10罹難者相符 王薇君說話了 19:252023/09/19 生活 「搞丟」F-35B戰機！美軍「留電話」求協尋被酸爆 16:252023/09/18 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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