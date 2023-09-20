新竹市政府祕書長張治祥（右二）20日嚴正駁斥名嘴對竹市都更案的指控，並澄清所有都更案與重劃案都是合規合法審議，並強調市長高虹安從沒下指導棋。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安近來身陷都更、重劃案爭議，名嘴李正皓20日再秀出1只高虹安核准的民主段都更案公文，指是一槍斃命的證據；市府祕書長張治祥20日嚴正駁斥，指該案為地主100％老屋同意合建案，一切合法合規審議，強調高虹安在所有都更與重劃案中都不曾下指導棋，籲有心人勿再傷害市府聲譽。

市府祕書長張治祥今天下午率都發處長翁義芳、地政處長何憲棋、環保局長江盛任舉行記者會，張治祥澄清表示，包括寡婦樓都更、水源農村重劃等案、昇益都更案，都是合法合規在審議，市長高虹安絕對沒有下指導棋、沒有任何指示、提點，強調所有重劃案、都更案一切依法審查，該怎麼審就怎麼審。

張治祥說，目前針對名嘴與各界的指控，市府立場是以和為貴，不會提告，但要適可而止，只希望外界停止抹黑造謠，不容公務人員被踐踏，如還繼續傷害市府，市府一定會有作動，但不希望走到那一步。至於回建築的房東林女士，高虹安保證她不認識，大家不信，如果找得到對價，歡迎提供證據。

張治祥指出，昇益開發公司申請竹市東區民主段民間協議合建都更案，土地面積405坪，由實施者與現有地主以100％同意參加，並以協議合建方式作民間自辦都更案，其事業及權利變換計畫較為單純。

張治祥說，申請人於111年6月13日啟動，並於同年8月3日申請報核，由市府作書件表格書審，並在符合規定下受理，歷經公開展覽15天，112年4月10日辦理公辦公聽會，收集周邊居民陳情意見，由市府召集都更審議委員審查後，於112年7月28日核定發布實施，歷時約1年2個月，符合過往相似案例平均1至2年審議時程，一切皆依照合法程序進行，並非謠傳所謂的速審速決。

鑑於以往都市更新案程序繁瑣，地方政府又處理緩慢，立法院院會於96年12月21日三讀通過「都市更新條例修正案」，簡化民眾自行畫定更新單元程序，並由中央統一訂定都市更新審議的標準作業程序，市府依法完全按照相關規定進行。

市府同時指出，內政部營建署於107年6月6日針對危險老舊建築公布「都市危險及老舊建築加速重建條例」，以利加速全台老舊建築更新，加強都市公共安全，市府亦是協助民間申請，110年及111年皆為非六都核准案件第1名縣市，透過都更及危老重建等機制，協助加速改善居民生活品質，避免發生類似城中城公安事件。

市府補充，歷年核定案件由100％地主同意協議合建案通過案件共9件，平均審定期間為1至2年左右，此案亦在平均審定期間內，毫無特殊可言，呼籲切勿惡意解讀，以訛傳訛。

都發處舉例，台北市政府為加速針對土地100％同意協議合建案，112年3月17日提出都更150專案，類似案件應於150天內審議完成，而其他縣市對此類案件也有類似之實務作為，大方向皆為縮短審定期間。

市府也再次呼籲，有關市府審核都更案件，都更條例及都更條例施行細則明定都更審議應依法規程序進行，書件表格依內政部營建署公告之都市更新作業手冊內容查核，依規應載明事項包括實施者內容等，皆透明公開審理，並無再針對實施者背景作交叉比對，請有心人士切勿惡意片面解讀，損害市府聲譽。

另，該案於市長高虹安任內發布公告，是依110年報核資料持續審議核定結果，以公文格式蓋官防發文。